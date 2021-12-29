З Японії прибула партія свіжоморожених автомобілів (відео)

Машини привіз корабель із романтичною назвою "Сонячний Ріо". Частину їх розберуть на запчастини.

З Японії до Владивостока на кораблі привезли сотні замерзлих авто. Машини стали жертвами стихії і деякі з них потребують ремонту. Шокуючі фото та відео судна і його вантажу активно обговорюють у мережі. Про це повідомляє Дром.

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[ + – ] Судно Sun Rio потрапило у шторм [ + – ] Автомобілі вкрилися шаром льоду [ + – ] Судно везло вживані авто з Японії [ + – ] Збиваючи лід, автомобілі часто ушкоджують [ + – ] У частини автомобілів промерз навіть салон

Палуба, надбудови і машини вкрилися товстим шаром льоду. Зважаючи на все, автовоз потрапив у сильний шторм і через низьку температуру повітря морська вода, що потрапила на палубу, замерзла. Примітно, що судно має зовсім не зимову назву Sun Rio ("Сонячний Ріо").

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Більшість автомобілів, що перевозяться Sun Rio — компактні Honda Jazz і Toyota Tank, а також електрокари Nissan Leaf. У частини з них навіть лопнули шибки, а на кузові з'явилися подряпини і вм'ятини від льоду. У деяких машинах замерз навіть салон і внутрішнє оздоблення стало непридатним. Одні автомобілі можна відновити, інші ж відправлять на розбирання на запчастини.

[ + – ] Більшість автомобілів — Honda Jazz, Toyota Tank та Nissan Leaf

Працівники авторинку Владивостока повідомили, що взимку авто з Японії нерідко приходять у такому вигляді. Як правило, моряки не дуже акуратно збивають із них лід і без пошкоджень не обходиться.

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