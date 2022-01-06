Американец продает три десятка классических Jeep: коллекцию оценили в миллион долларов (видео)

Коллекционер собрал разные версии культового внедорожника Jeep CJ 50-80-х годов выпуска. Все авто – в отличном состоянии.

В США на продажу выставили целую коллекцию внедорожников Jeep. Она насчитывает 28 автомобилей и владелец хочет выручить за нее 1 миллион долларов. Об этом сообщает сайт Carakoom.

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[ + – ] Все автомобили - в отличном состоянии Фото: скриншот/youtube

Почти три десятка Jeep собрал Денис Коллинз. Подавляющее большинство из них – Jeep CJ-5, CJ-7 и CJ-8, выпущенные с 1954 по 1986 годы. На первый взгляд, внедорожники очень похожи друг на друга, но отличаются двигателями и комплектацией. Есть и лимитрованные версии, тюнингованные экземпляры.

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Самыми ценными у коллекционеров считаются классические Jeep CJ-5. Некоторые из них даже оснащали 5,0-литровыми двигателями V8. Jeep CJ-7 отличается удлиненной колесной базой, а CJ-8 – кузовом пикап.

[ + – ] В коллекции есть редкие лимитрованные версии и тюнингованные авто Фото: скриншот/youtube

К тому же, у каждого автомобиля – своя история. Денис Коллинз может часами рассказывать о своих Jeep. Все машины в идеальном состоянии и не требуют вложений.

[ + – ] Владелец может детально рассказать о каждом своем Jeep

Jeep CJ – семейство внедорожников, ведущее свою родословную от легендарного армейского Willys. Название расшифровывается, как Civil Jeep ("гражданский Jeep"). Их начали выпускать в 1944 году и всего собрали около 1,5 миллиона авто. В 1986 году на смену CJ пришел более современный Jeep Wrangler.

Ранее Фокус рассказывал о коллекционере, собравшем 200 авто марки Ford. Большинство из них – мощные Ford Mustang первого поколения.