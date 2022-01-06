Американець продає три десятки класичних Jeep: колекцію оцінили в мільйон доларів (відео)
Колекціонер зібрав різні версії культового позашляховика Jeep CJ 50-80-х років випуску. Усі авто — у відмінному стані.
У США на продаж виставили цілу колекцію позашляховиків Jeep. Вона налічує 28 автомобілів і власник хоче виручити за неї 1 мільйон доларів. Про це повідомляє сайт Carakoom.
Майже три десятки Jeep зібрав Деніс Коллінз. Переважна більшість із них — Jeep CJ-5, CJ-7 та CJ-8, випущені з 1954 по 1986 роки. На перший погляд, позашляховики дуже схожі один на одного, але відрізняються двигунами та комплектацією. Є лімітовані версії, тюнінговані екземпляри.Важливо
Найціннішими в колекціонерів вважаються класичні Jeep CJ-5. Деякі навіть оснащували 5,0-літровими двигунами V8. Jeep CJ-7 відрізняється подовженою колісною базою, а CJ-8 — кузовом пікап.
До того ж, кожен автомобіль має свою історію. Деніс Коллінз може годинами розповідати про свої Jeep. Усі машини в ідеальному стані та не вимагають вкладень.
Jeep CJ — сімейство позашляховиків, що веде свій родовід від легендарного армійського Willys. Назва розшифровується, як Civil Jeep ("цивільний Jeep"). Їх почали випускати в 1944 році й усього зібрали майже 1,5 мільйони авто. У 1986 році на зміну CJ прийшов сучасніший Jeep Wrangler.
Раніше Фокус розповідав про колекціонера, який зібрав 200 авто марки Ford. Більшість з них — потужні Ford Mustang першого покоління.