Виявлено цвинтар суперкарів та елітних авто: вони стоять занедбаними вже 10 років (фото)

Елітні автомобілі не виїжджали на дороги вже 10 років. Серед них є справжній ексклюзив.

У Китаї знайшли стоянку із занедбаними дорогими автомобілями. Екзотичні суперкари та розкішні представницькі авто припадають пилом під мостом на околиці Пекіна. Про це пише сайт Carakoom.

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[ + – ] У Rolls-Royce – великі 22-дюймові колеса Фото: Carakoom

Встановлено, що кількадесят автомобілів стоять під естакадою близько 10 років. Вони вже вкрилися шаром бруду, а деякі й проржавіли. А серед них є справжній ексклюзив на кшталт Lamborghini Gallardo Spyder золотистого забарвлення.

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Поруч припаркований спорткар Maserati Coupe із тюнінгом. Привертають увагу кілька седанів Rolls-Royce Phantom і Bentley Continental Flying Spur, причому в одного з Rolls-Royce – величезні 22-дюймові колісні диски. Також на фото можна впізнати позашляхові Range Rover, Land Rover Discovery та Audi Q7.

[ + – ] Lamborghini Huracan хизується золотистим забарвленням Фото: Carakoom

Поки невідомо, чому такі недешеві автомобілі кинуті. За однією версією, всі вони належали прокатній компанії, що збанкрутувала 10 років тому. Інший – це штрафмайданчик, а елітні машини конфісковані державою за несплату податків або інші правопорушення.

[ + – ] Maserati Coupe тюнінгований Фото: Carakoom

Раніше Фокус розповідав про величезне звалище із суперкарами в Дубаї. Там можна знайти справжній ексклюзив.

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