Виявлено цвинтар суперкарів та елітних авто: вони стоять занедбаними вже 10 років (фото)
Елітні автомобілі не виїжджали на дороги вже 10 років. Серед них є справжній ексклюзив.
У Китаї знайшли стоянку із занедбаними дорогими автомобілями. Екзотичні суперкари та розкішні представницькі авто припадають пилом під мостом на околиці Пекіна. Про це пише сайт Carakoom.
Встановлено, що кількадесят автомобілів стоять під естакадою близько 10 років. Вони вже вкрилися шаром бруду, а деякі й проржавіли. А серед них є справжній ексклюзив на кшталт Lamborghini Gallardo Spyder золотистого забарвлення.Важливо
Поруч припаркований спорткар Maserati Coupe із тюнінгом. Привертають увагу кілька седанів Rolls-Royce Phantom і Bentley Continental Flying Spur, причому в одного з Rolls-Royce – величезні 22-дюймові колісні диски. Також на фото можна впізнати позашляхові Range Rover, Land Rover Discovery та Audi Q7.
Поки невідомо, чому такі недешеві автомобілі кинуті. За однією версією, всі вони належали прокатній компанії, що збанкрутувала 10 років тому. Інший – це штрафмайданчик, а елітні машини конфісковані державою за несплату податків або інші правопорушення.
Раніше Фокус розповідав про величезне звалище із суперкарами в Дубаї. Там можна знайти справжній ексклюзив.
Також ми писали про цвинтар Гелендвагенів з десятками поржавілих позашляховиків.