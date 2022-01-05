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Виявлено цвинтар суперкарів та елітних авто: вони стоять занедбаними вже 10 років (фото)

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Фото: Carakoom | Під мостом у Пекіні зібрали кілька десятків дорогих авто

Елітні автомобілі не виїжджали на дороги вже 10 років. Серед них є справжній ексклюзив.

У Китаї знайшли стоянку із занедбаними дорогими автомобілями. Екзотичні суперкари та розкішні представницькі авто припадають пилом під мостом на околиці Пекіна. Про це пише сайт Carakoom.

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У Rolls-Royce – великі 22-дюймові колеса
Фото: Carakoom

Встановлено, що кількадесят автомобілів стоять під естакадою близько 10 років. Вони вже вкрилися шаром бруду, а деякі й проржавіли. А серед них є справжній ексклюзив на кшталт Lamborghini Gallardo Spyder золотистого забарвлення.

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Поруч припаркований спорткар Maserati Coupe із тюнінгом. Привертають увагу кілька седанів Rolls-Royce Phantom і Bentley Continental Flying Spur, причому в одного з Rolls-Royce – величезні 22-дюймові колісні диски. Також на фото можна впізнати позашляхові Range Rover, Land Rover Discovery та Audi Q7.

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Lamborghini Huracan хизується золотистим забарвленням
Фото: Carakoom

Поки невідомо, чому такі недешеві автомобілі кинуті. За однією версією, всі вони належали прокатній компанії, що збанкрутувала 10 років тому. Інший – це штрафмайданчик, а елітні машини конфісковані державою за несплату податків або інші правопорушення.

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Maserati Coupe тюнінгований
Фото: Carakoom

Раніше Фокус розповідав про величезне звалище із суперкарами в Дубаї. Там можна знайти справжній ексклюзив.

Також ми писали про цвинтар Гелендвагенів з десятками поржавілих позашляховиків.