Обнаружено кладбище суперкаров и элитных авто: они стоят заброшенными уже 10 лет (фото)

Элитные автомобили не выезжали на дороги вот уже 10 лет. Среди них есть настоящий эксклюзив.

В Китае нашли стоянку с заброшенными дорогими автомобилями. Экзотические суперкары и роскошные представительские авто пылятся под мостом на окраине Пекина. Об этом пишет сайт Carakoom.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] У Rolls-Royce - большие 22-дюймовые колеса Фото: Carakoom

Установлено, что несколько десятков автомобилей стоят под эстакадой около 10 лет. Они уже покрылись слоем грязи, а некоторые и проржавели. А ведь среди них есть настоящий эксклюзив вроде Lamborghini Gallardo Spyder золотистого окраса.

Важно

В Украине обнаружили заброшенным классический спорткар Porsche

Рядом припаркован спорткар Maserati Coupe с тюнингом. Обращают на себя внимание несколько седанов Rolls-Royce Phantom и Bentley Continental Flying Spur, причем у одного из Rolls-Royce – огромные 22-дюймовые колесные диски. Также на фото можно узнать внедорожные Range Rover, Land Rover Discovery и Audi Q7.

[ + – ] Lamborghini Huracan щеголяет золотистым окрасом Фото: Carakoom

Пока неизвестно, почему столь недешевые автомобили брошены. По одной версии, все они принадлежали обанкротившейся 10 лет назад прокатной компании. По другой – это штрафплощадка, а элитные машины конфискованы государством за неуплату налогов или другие правонарушения.

[ + – ] Maserati Coupe тюнингован Фото: Carakoom

Ранее Фокус рассказывал об огромной свалке с суперкарами в Дубае. Там можно найти настоящий эксклюзив.

Также мы писали о кладбище Гелендвагенов с десятками ржавеющих внедорожников.