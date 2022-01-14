Новые Volvo позволят смотреть видео с Youtube, но есть ограничения

Volvo и Google разработали новые функции для автомобилей. Мультимедийная система авто создана на базе Android.

В новых Volvo можно будет просматривать видеоролики с Youtube. Функция появится в моделях шведской марки со встроенным Google. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.

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Volvo и Google продолжают сотрудничество и именно Youtube станет первой видеоплатформой, доступной для загрузки в Google Play и установки в авто. Таким образом на дисплее мультимедийной системы сможет воспроизводиться видео.

[ + – ] Приложение Youtube будет доступно для загрузки через Google Play Фото: Volvo

Представители шведской компании особо подчеркивают, что новая функция не повлияет на безопасность Volvo. Дело в том, что видео с Youtube можно просматривать только в том случае, если автомобиль стоит. Например, таким образом можно коротать время при зарядке электромобиля.

Нам бы пригодилась подобная функция во время тест-драйва Volvo XC40 Recharge в Украине. Не случайно же мы назвали этот электрический кроссовер "Смартфоном на колесах".

Кроме того, Volvo стал первым автопроизводителем в мире, который интегрирует авто с устройствами, поддерживающими Google Assistant. В ближайшие месяцы эта функция появится на всех авто марки, оснащенных мультимедийной системой на базе Android.

Важно

Смартфон на колесах. Тест-драйв Volvo XC40 Recharge (видео)

Подключившись к учетной записи владелец сможет дистанционно управлять различными функциями автомобиля с помощью голосовых команд. Например, можно предварительно прогреть авто зимой или заблокировать двери.

Ранее Фокус сообщал, что вскоре стартует производство нового электрокроссовера от Volvo. Его будут выпускать в США.