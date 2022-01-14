Новые Volvo позволят смотреть видео с Youtube, но есть ограничения
Volvo и Google разработали новые функции для автомобилей. Мультимедийная система авто создана на базе Android.
В новых Volvo можно будет просматривать видеоролики с Youtube. Функция появится в моделях шведской марки со встроенным Google. Об этом сообщает официальный сайт Volvo.
Volvo и Google продолжают сотрудничество и именно Youtube станет первой видеоплатформой, доступной для загрузки в Google Play и установки в авто. Таким образом на дисплее мультимедийной системы сможет воспроизводиться видео.
Представители шведской компании особо подчеркивают, что новая функция не повлияет на безопасность Volvo. Дело в том, что видео с Youtube можно просматривать только в том случае, если автомобиль стоит. Например, таким образом можно коротать время при зарядке электромобиля.
Нам бы пригодилась подобная функция во время тест-драйва Volvo XC40 Recharge в Украине. Не случайно же мы назвали этот электрический кроссовер "Смартфоном на колесах".
Кроме того, Volvo стал первым автопроизводителем в мире, который интегрирует авто с устройствами, поддерживающими Google Assistant. В ближайшие месяцы эта функция появится на всех авто марки, оснащенных мультимедийной системой на базе Android.Важно
Подключившись к учетной записи владелец сможет дистанционно управлять различными функциями автомобиля с помощью голосовых команд. Например, можно предварительно прогреть авто зимой или заблокировать двери.
Ранее Фокус сообщал, что вскоре стартует производство нового электрокроссовера от Volvo. Его будут выпускать в США.