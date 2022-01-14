Нові Volvo дозволять дивитися відео з Youtube, але є обмеження

Volvo та Google розробили нові функції для автомобілів. Мультимедійна система авто створена на базі Android.

У нових Volvo можна буде переглядати відео з Youtube. Функція з'явиться на моделях шведської марки з вбудованим Google. Про це повідомляє офіційний вебсайт Volvo.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Volvo та Google продовжують співпрацю і саме Youtube стане першою відеоплатформою, доступною для завантаження в Google Play та встановлення в авто. Так, на дисплеї мультимедійної системи зможе відтворюватися відео.

[ + – ] Програма Youtube буде доступна для завантаження через Google Play Фото: Volvo

Представники шведської компанії особливо наголошують, що нова функція не вплине на безпеку Volvo. Справа в тому, що відео з Youtube можна переглядати лише в тому випадку, якщо автомобіль стоїть. Наприклад, так можна проводити час у процесі зарядження електромобіля.

Нам знадобилася б подібна функція під час тест-драйву Volvo XC40 Recharge в Україні. Не випадково ми назвали цей електричний кросовер "Смартфоном на колесах".

Крім того, Volvo став першим автовиробником у світі, який інтегрує авто з пристроями, що підтримують Google Assistant. У найближчі місяці ця функція з'явиться на всіх автомобільних марках, оснащених мультимедійною системою на базі Android.

Важливо

Смартфон на колесах. Тест-драйв Volvo XC40 Recharge (відео)

Підключившись до облікового запису, власник зможе дистанційно керувати різними функціями автомобіля за допомогою голосових команд. Наприклад, можна попередньо прогріти авто взимку або заблокувати двері.

Раніше Фокус повідомляв, що незабаром стартує виробництво нового електрокросовера від Volvo. Його випускатимуть у США.