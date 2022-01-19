Украинцы на "Запорожцах" примут участие в легендарном ралли (фото, видео)

Украинская команда имеет хорошую поддержку от финского гонщика Дакар Ари Ватанена, который поделился своим опытом с участниками.

В легендарном соревновании ретро-автомобилей Rallye Monte-Carlo Classique примут участие украинцы на "Запорожцах". Об этом сообщает Укринформ.

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Ралли пройдут по горным дорогам Франции и Монако. От нашей страны будут участвовать шесть экипажей из пяти городов. Первый экипаж из Запорожья 19 января уже отправился за границу.

Руководитель украинской команды, чемпион Украины по авторалли и пилот одного из экипажей в Rallye Monte-Carlo Classique Роман Щипков рассказал, что участвовать в таком соревновании — это мечта любого автомобилиста. По его словам, организаторы ралли сделали исключение для Украины в честь 60-летия выпуска "Запорожца".

"В Италии к нашей машине относятся как к младшему "брату" — он очень похож на "Фиат" — и когда организаторы посмотрели наши фото, то были удивлены и прислали ответ, что с удовольствием примут команды и будет интересно сравнить автомобиль производства "ЗАЗ" и "Фиат". С этого все началось", — сказал Щипков.

Украинцы будут соревноваться на ЗАЗ-965, ЗАЗ-965-А, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968.

[ + – ] запорожец [ + – ] запорожец [ + – ] запорожец

Наставник нашей команды, легендарный финский гонщик Дакар Ари Ватанен пообещал болеть за Украину на соревновании. Он также дал советы участникам, как занять достойные места, поскольку сам является неоднократным победителем ралли.

Напомним, на польском сайте продаж автомобилей появился "Запорожец" 1987 года выпуска с рекордно малым пробегом 17 км. Цена тоже рекордная — 17 тыс. евро.

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