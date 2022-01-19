Українці на "Запорожцях" візьмуть участь у легендарному ралі (фото, відео)

Українська команда має гарну підтримку від фінського гонщика Дакара Арі Ватанена, який поділився своїм досвідом з учасниками.

У легендарному змаганні ретро-автомобілів Rallye Monte-Carlo Classique візьмуть участь українці на "Запорожці". Про це повідомляє Укрінформ.

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Ралі пройдуть гірськими дорогами Франції та Монако. Від нашої країни братимуть участь шість екіпажів із п'яти міст. Перший екіпаж із Запоріжжя 19 січня вже вирушив за кордон.

Керівник української команди, чемпіон України з авторалі та пілот одного з екіпажів у Rallye Monte-Carlo Classique Роман Щипков розповів, що брати участь у такому змаганні — це мрія будь-якого автомобіліста. За його словами, організатори ралі зробили виняток для України на честь 60-ї річниці випуску "Запорожця".

"В Італії до нашої машини ставляться як до молодшого "брата" — він дуже схожий на "Фіат" — і коли організатори подивилися наші фото, то були здивовані та надіслали відповідь, що із задоволенням приймуть команди і буде цікаво порівняти автомобіль виробництва "ЗАЗ" і "Фіат". З цього все почалося", — сказав Щипков.

Українці змагатимуться на ЗАЗ-965, ЗАЗ-965-А, ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968.

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Наставник нашої команди, легендарний фінський гонщик Дакар Арі Ватанен пообіцяв вболівати за Україну на змаганні. Він також дав поради учасникам, як зайняти гідні місця, оскільки сам неодноразовий переможець ралі.

Нагадаємо, на польському сайті продажів автомобілів з'явився "Запорожець" 1987 року випуску із рекордно малим пробігом 17 км. Ціна також рекордна — 17 тис. євро.

Ще Фокус писав, що житомирські майстри схрестили Запорожець та Porsche: у автомобіля 500 к. с.