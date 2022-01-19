Девушка делала селфи на крыше тонущего в реке авто и не спешила спасаться (видео)

Автомобилистка расценивала инцидент, как захватывающее приключение, и не считала его опасным. Она готова снова выехать на лед.

В социальных сетях набирает популярность видео с девушкой на крыше провалившегося под лед авто. Вместо того, чтобы побыстрее добраться до безопасного места, она снимала селфи. Об этом сообщает канал CTV.

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Инцидент имел место в канадской провинции Онтарио недалеко от столицы Оттавы. Девушка на желтом купе Scion tC решила проехаться по замерзшей реке. Автомобиль разогнался до 60-65 км/ч и даже продемонстрировал зрелищные заносы.

[ + – ] Автомобилистка не спешила спасаться, пока автомобиль тонул

Но затем Scion tC провалился под лед. Канадке удалось выбраться на крышу тонущей машины, но она не спешила спасаться. Вместо этого она достала мобильный телефон и начала делать селфи.

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Местные жители вытащили девушку на толстый лед с помощью каяка и веревки. Спасенная автомобилистка совсем не испугалась и, наоборот, пребывала в веселом настроении и ничуть не жалела об утопленном автомобиле. Опасное ДТП она восприняла, как интересное приключение, и даже пообещала проехаться по льду опять.

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