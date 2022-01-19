Девушка делала селфи на крыше тонущего в реке авто и не спешила спасаться (видео)
Автомобилистка расценивала инцидент, как захватывающее приключение, и не считала его опасным. Она готова снова выехать на лед.
В социальных сетях набирает популярность видео с девушкой на крыше провалившегося под лед авто. Вместо того, чтобы побыстрее добраться до безопасного места, она снимала селфи. Об этом сообщает канал CTV.
Инцидент имел место в канадской провинции Онтарио недалеко от столицы Оттавы. Девушка на желтом купе Scion tC решила проехаться по замерзшей реке. Автомобиль разогнался до 60-65 км/ч и даже продемонстрировал зрелищные заносы.
Но затем Scion tC провалился под лед. Канадке удалось выбраться на крышу тонущей машины, но она не спешила спасаться. Вместо этого она достала мобильный телефон и начала делать селфи.Важно
Местные жители вытащили девушку на толстый лед с помощью каяка и веревки. Спасенная автомобилистка совсем не испугалась и, наоборот, пребывала в веселом настроении и ничуть не жалела об утопленном автомобиле. Опасное ДТП она восприняла, как интересное приключение, и даже пообещала проехаться по льду опять.
Ранее Фокус рассказывал о том, как тюнингованный суперкар Nissan вытянул фуру из снегового плена. С буксировкой он справился без проблем.