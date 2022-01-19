Дівчина робила селфі на даху авто, що тоне в річці, і не поспішала рятуватися (відео)
Автомобілістка розцінювала інцидент як захопливу пригоду і не вважала його небезпечним. Вона готова знову виїхати на кригу.
У соціальних мережах набирає популярність відео з дівчиною на даху авто, що провалилося під лід. Замість того, щоб швидше дістатися безпечного місця, вона знімала селфі. Про це повідомляє канал CTV.
Інцидент мав місце в канадській провінції Онтаріо поблизу столиці Оттави. Дівчина на жовтому купе Scion tC вирішила проїхатися замерзлою річкою. Автомобіль розігнався до 60-65 км/год і навіть продемонстрував видовищні заноси.
Але потім Scion tC провалився під кригу. Канадці вдалося вибратися на дах машини, що тоне, але вона не поспішала рятуватися. Натомість вона дістала мобільний телефон і почала робити селфі.Важливо
Місцеві жителі витягли дівчину на товстий лід за допомогою каяка та мотузки. Врятована автомобілістка зовсім не злякалася і, навпаки, була у веселому настрої і анітрохи не шкодувала про втоплений автомобіль. Небезпечне ДТП вона сприйняла як цікаву пригоду і навіть пообіцяла проїхатися по льоду знову.
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