Дівчина робила селфі на даху авто, що тоне в річці, і не поспішала рятуватися (відео)

Автомобілістка розцінювала інцидент як захопливу пригоду і не вважала його небезпечним. Вона готова знову виїхати на кригу.

У соціальних мережах набирає популярність відео з дівчиною на даху авто, що провалилося під лід. Замість того, щоб швидше дістатися безпечного місця, вона знімала селфі. Про це повідомляє канал CTV.

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Інцидент мав місце в канадській провінції Онтаріо поблизу столиці Оттави. Дівчина на жовтому купе Scion tC вирішила проїхатися замерзлою річкою. Автомобіль розігнався до 60-65 км/год і навіть продемонстрував видовищні заноси.

[ + – ] Автомобілістка не поспішала рятуватися, поки автомобіль тонув

Але потім Scion tC провалився під кригу. Канадці вдалося вибратися на дах машини, що тоне, але вона не поспішала рятуватися. Натомість вона дістала мобільний телефон і почала робити селфі.

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Місцеві жителі витягли дівчину на товстий лід за допомогою каяка та мотузки. Врятована автомобілістка зовсім не злякалася і, навпаки, була у веселому настрої і анітрохи не шкодувала про втоплений автомобіль. Небезпечне ДТП вона сприйняла як цікаву пригоду і навіть пообіцяла проїхатися по льоду знову.

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