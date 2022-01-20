Впервые в США человека обвинили в убийстве, которое совершил автопилот Tesla

С 2016 года автопилоты убили в США не менее 11 человек, но большинству водителей уголовные обвинения не предъявлялись.

Прокуратура Калифорнии предъявила обвинение в непредумышленном убийстве водителю автомобиля Tesla. В 2019 году он совершал поездку на автопилоте, который проехал на красный свет, врезался в другую машину и убил двух человек. Водителю 27 лет, зовут его Кевин Джордж Азиз Риад, виновным он себя не признал. Дело рассматривается в суде, и до первого его заседания 23 февраля, Кевина освободили под залог, сообщает AP.

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[ + – ] Впервые водителя привлекут к ответственности за езду на автопилоте Фото: скриншот/YouTube

Это первый в США случай, когда водителю инкриминируется уголовное преступление за использование автоматизированного устройства. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте назвал случившееся "самоуспокоенностью в результате автоматизации".

Представители компании Tesla заявили, что их автопилот не может управлять автомобилем самостоятельно. Водители во время поездки должны быть внимательными, и готовыми отреагировать на ситуацию на дороге в любой момент.

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В США водитель по правилам вождения с участием автопилота должен постоянно держать руки руле во время движения. Был случай в мае 2021 года в Калифорнии, когда полиция арестовала мужчину за то, что он ехал на заднем сидении авто, а за рулем никого не было.

[ + – ] В ДТП погибли два человека

Всего, начиная с 2016 года в США произошло 26 ДТП, в которых фигурировал автопилот, погибло не менее 11 человек. В настоящее время, специалисты Tesla пытаются усовершенствовать стоящий на автомобилях компании автопилот, чтобы он не давал водителям злоупотреблять своими обязанностями.

Ранее Фокус сообщал, что в США водитель Tesla родила прямо в автомобиле, пока автопилот вез ее в больницу. Родилась девочка, медсестры перерезали пуповину сразу после прибытия.