После демарша Маска в Англии построят свою "гигафабрику" за $3,4 млрд

Глава Tesla хотел построить завод в Великобритании, но передумал после Brexit и остановил свой выбор на Германии, где предприятие увязло в судебных тяжбах с экологами.

Британская компания Britishvolt планирует в этом году начать строительство первой в Великобритании "гигафабрики" — завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Проект уже получил около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов инвестиций. Об этом сообщает издание Daily Express.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Великобритании возлагают большие надежды на этот завод, так как он, считают эксперты, позволит стране активно включиться в мировой рынок электромобилей. Считается, что наличие своей "гигафабрики" позволит Великобритании удержать автопроизводителей в стране, поскольку дизельные и бензиновые автомобили постепенно выводятся из эксплуатации.

Britishvolt рассчитывает начать строительство в апреле 2022 года на месте бывшего угольного склада электростанции в графстве Нортумберленд на севере Англии. Компания планирует наладить производство аккумуляторов "в ближайшие несколько лет" и прогнозирует, что к 2030 году гигафабрика будет производить аккумуляторы примерно для 300 тысяч автомобилей.

Из-за важности проекта для страны британское правительство пообещало вложить в строительство завода 100 млн фунтов.

Министр по делам бизнеса Великобритании Куаси Куартенг сказал журналистам, что этот завод станет "огромным рычагом" для развития Великобритании.

"Это очень важный проект — он сразу создает 3000 рабочих мест и дополнительно 5000 рабочих мест в цепочках поставок… Причина, по которой нужно добавить немного (инвестиций из бюджета страны, — Ред.), заключается в том, что речь идет о глобальной конкуренции. Все остальные страны делают то же самое. Это возможность, которая выпадает раз в поколение, — сказал Куартенг.

Говоря о конкуренции стоит упомянуть, что в вопросе строительства подобных заводов Великобритания уже уступила Германии. Ранее Илон Маск планировал построить первую в Европе "гигафабрику" Tesla именно в Великобритании, но этим планам помешал сбыться Brexit. Маск посчитал, что выход Туманного Альбина из Евросоюза делает слишком рискованным строительство там завода. Поэтому он построил свой завод в Германии. "Giga Berlin" (так в Tesla называют свой немецкий завод) был открыт осенью 2021 года, но еще не приступил к работе из-за судебных разбирательств с местными экологами.

Как ранее писал Фокус, Илон Маск планирует предотвратить "восстание машин", к которому теоретически может привести развитие искусственного интеллекта.