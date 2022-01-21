Після демаршу Маска в Англії збудують свою "гігафабрику" за $3,4 млрд

Глава Tesla хотів побудувати завод у Великій Британії, але передумав після Brexit і зупинив свій вибір на Німеччині, де підприємство загрузло в судових позовах з екологами.

Британська компанія Britishvolt планує цього року розпочати будівництво першої у Великій Британії "гігафабрики" — заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів. Проєкт уже отримав близько 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій. Про це повідомляє газета Daily Express.

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У Великій Британії покладають великі надії на цей завод, оскільки він, вважають експерти, дозволить країні активно включитися у світовий ринок електромобілів. Вважається, що наявність своєї "гігафабрики" дозволить Великій Британії утримати автовиробників у країні, оскільки дизельні та бензинові автомобілі поступово виводяться з експлуатації.

Britishvolt розраховує розпочати будівництво у квітні 2022 року на місці колишнього вугільного складу електростанції у графстві Нортумберленд на півночі Англії. Компанія планує налагодити виробництво акумуляторів "найближчими кількома роками" і прогнозує, що до 2030 року гігафабрика вироблятиме акумулятори приблизно для 300 тисяч автомобілів.

Через важливість проєкту для країни британський уряд пообіцяв вкласти у будівництво заводу 100 млн. фунтів.

Міністр у справах бізнесу Великобританії Куасі Куартенг сказав журналістам, що цей завод стане величезним важелем для розвитку Великобританії.

"Це дуже важливий проєкт — він одразу створює 3000 робочих місць і додатково 5000 робочих місць у ланцюжках поставок… Причина, через яку потрібно додати небагато (інвестицій з бюджету країни, — Ред.), полягає в тому, що йдеться про глобальну конкуренцію. Усі інші країни роблять те саме, це можливість, яка випадає раз на покоління, — сказав Куартенг.

Говорячи про конкуренцію, варто згадати, що у питанні будівництва подібних заводів Великобританія вже поступилася Німеччині. Раніше Ілон Маск планував побудувати першу в Європі "гігафабрику" Tesla саме у Великій Британії, але цим планам завадив здійснитися Brexit. Маск вважав, що вихід Туманного Альбіна з Євросоюзу робить надто ризикованим будівництво там заводу. Тому він збудував свій завод у Німеччині. "Giga Berlin" (так у Tesla називають свій німецький завод) був відкритий восени 2021 року, але ще не почав працювати через судові розгляди з місцевими екологами.

Як раніше писав Фокус, Ілон Маск планує запобігти "повстанню машин", до якого теоретично може привести розвиток штучного інтелекту.