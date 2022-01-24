Самый быстрый автомобиль в мире впервые засняли на дорогах: он сможет развить 570 км/ч (видео)

Devel Sixteen – первый арабский гиперкар. Топовая его версия получит 5000-сильный мотор.

В Италии проходит испытания впечатляющий гиперкар Devel Sixteen. Он должен стать самым мощным и самым быстрым серийным авто в мире. Видео с тестовых заездов опубликовал официальный канал бренда Devel.

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[ + – ] Гиперкар предложат в версиях мощностью 2000-5000 л. с. Фото: скриншот/YouTube

Devel Sixteen создают в ОАЭ и он станет первым арабским гиперкаром. Он в разработке с 2008 года, а прототип модели впервые показали еще в 2013 году. При реализации проекта возникли сложности, ведь он действительно очень непростой. Однако серийную модель все же вывели на испытания.

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Гиперкар Devel Sixteen предложат в трех версиях, причем даже базовый вариант по характеристикам сопоставим с Bugatti Chiron:

с 6,2-литровым турбированным V8 на 2000 л. с., цена – 1,6 млн. долларов

с 12,3-литровым турбированным V16 на 3000 л. с., цена – 1,87 млн. долларов

с 12,3-литровым турбированным V16 на 5000 л. с., цена – 2,2 млн. долларов

[ + – ] Devel Sixteen - первый арабский гиперкар

Известно, что даже 3000-сильная версия сможет побить рекорд скорости для серийных авто и достичь 515 км/ч, а 5000-сильная – около 560-570 км/ч. Впрочем, следует отметить, что топовый вариант будет сугубо трековым и даже получил гоночную секвентальную КПП (в менее мощных версиях установлен робот с двумя сцеплениями). В Италии же тестировали модификацию с V8.

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