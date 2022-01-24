Найшвидший автомобіль у світі вперше зняли на дорогах: він зможе розвинути 570 км/год (відео)

Devel Sixteen — перший арабський гіперкар. Топова його версія отримає 5 000-сильний двигун.

В Італії проходить випробування разючий гіперкар Devel Sixteen. Він має стати найпотужнішим і найшвидшим серійним авто в світі. Відео з тестових заїздів опублікував офіційний канал бренду Devel.

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[ + – ] Гіперкар запропонують у версіях потужністю 2 000-5 000 к. с. Фото: скриншот/YouTube

Devel Sixteen виробляють в ОАЕ і він стане першим арабським гіперкаром. Він у розробці з 2008 року, а прототип моделі вперше показали ще в 2013 році. Під час реалізації проєкту виникли складнощі, адже він справді дуже непростий. Проте серійну модель все ж таки вивели на випробування.

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Гіперкар Devel Sixteen запропонують у трьох версіях, причому навіть базовий варіант за характеристиками можна порівняти з Bugatti Chiron:

із 6,2-літровим турбованим V8 на 2 000 к. с., ціна — 1,6 млн доларів;

з 12,3-літровим турбованим V16 на 3 000 к. с., ціна — 1,87 млн доларів;

з 12,3-літровим турбованим V16 на 5 000 к. с., ціна — 2,2 млн доларів.

[ + – ] Devel Sixteen — перший арабський гіперкар

Відомо, що навіть 3 000-сильна версія зможе побити рекорд швидкості для серійних авто і досягти 515 км/год, а 5 000-сильна — приблизно 560-570 км/год. Утім, варто зазначити, що топовий варіант буде суто трековим і навіть отримав секвентальну гоночну КПП (у менш потужних версіях встановлено робот із двома зчепленнями). В Італії тестували модифікацію з V8.

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