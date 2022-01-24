Редчайший 57-летний Ford Mustang нашли в старом гараже: его хотели продать по запчастям (видео)

Shelby GT350 1965 года – самый первый Ford Mustang в тюнинге от Кэрролла Шелби. Всего выпустили только 562 таких авто.

В американском штате Джорджия неожиданно обнаружили заброшенный Ford Mustang Shelby GT350 1965 года. Один из самых ценных коллекционных Mustang в истории годами ржавел в старом гараже. О нем рассказали на канале Fox News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Автомобиль проржавел и требует реставрации Фото: Fox News

Раритетный Ford Mustang 1965 года нашел известный американский эксперт по ретро-авто Мэтт Тейлор. Автомобиль простоял без движения несколько десятилетий и был случайно обнаружен после смерти его владельца.

Дело в том, что наследники владельца Shelby GT350 решили распродать автомобиль по запчастям и выставили часть из них в интернете. Именно такое объявление и попалось на глаза Мэтту Тейлору.

[ + – ] Салон Shelby GT350 в лучшем состоянии, чем кузов Фото: Fox News

Оказалось, что Shelby GT350 за долгие годы проржавел и требует серьезных реставрационных работ. В то же время, салон сохранился лучше, а двигатель даже удалось завести после замены некоторых деталей. Теперь Ford Mustang получит вторую жизнь.

Важно

Обнаружено кладбище суперкаров и элитных авто: они стоят заброшенными уже 10 лет (фото)

Shelby GT350 сейчас очень ценится коллекционерами и стоит 300-600 тыс. долларов в хорошем состоянии. Дело в том, что это первый Ford Mustang, доработанный легендарным Кэрроллом Шелби. В 1965 году выпустили только 562 таких авто.

Купе оснащено 4,7-литровым V8 с увеличенной до 306 л. с. мощностью. За счет стеклопластикового капота и удаления задних сидений массу снизили до 1268 кг. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал о кладбище редких ретро-авто. Машины уже проросли мхом.