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Редчайший 57-летний Ford Mustang нашли в старом гараже: его хотели продать по запчастям (видео)

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Ford Mustang Shelby GT350, Ford Mustang, Shelby GT350, Ford Mustang 1965, Shelby GT350 1965
Фото: Fox News | Заряженный Shelby GT350 оснащен 306-сильным V8

Shelby GT350 1965 года – самый первый Ford Mustang в тюнинге от Кэрролла Шелби. Всего выпустили только 562 таких авто.

В американском штате Джорджия неожиданно обнаружили заброшенный Ford Mustang Shelby GT350 1965 года. Один из самых ценных коллекционных Mustang в истории годами ржавел в старом гараже. О нем рассказали на канале Fox News.

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Автомобиль проржавел и требует реставрации
Фото: Fox News

Раритетный Ford Mustang 1965 года нашел известный американский эксперт по ретро-авто Мэтт Тейлор. Автомобиль простоял без движения несколько десятилетий и был случайно обнаружен после смерти его владельца.

Дело в том, что наследники владельца Shelby GT350 решили распродать автомобиль по запчастям и выставили часть из них в интернете. Именно такое объявление и попалось на глаза Мэтту Тейлору.

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Салон Shelby GT350 в лучшем состоянии, чем кузов
Фото: Fox News

Оказалось, что Shelby GT350 за долгие годы проржавел и требует серьезных реставрационных работ. В то же время, салон сохранился лучше, а двигатель даже удалось завести после замены некоторых деталей. Теперь Ford Mustang получит вторую жизнь.

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Shelby GT350 сейчас очень ценится коллекционерами и стоит 300-600 тыс. долларов в хорошем состоянии. Дело в том, что это первый Ford Mustang, доработанный легендарным Кэрроллом Шелби. В 1965 году выпустили только 562 таких авто.

Купе оснащено 4,7-литровым V8 с увеличенной до 306 л. с. мощностью. За счет стеклопластикового капота и удаления задних сидений массу снизили до 1268 кг. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч.

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