Рідкісний 57-річний Ford Mustang знайшли у старому гаражі: його хотіли продати по запчастинах (відео)

Shelby GT350 1965 — перший Ford Mustang у тюнінгу від Керролла Шелбі. Усього випустили лише 562 таких авто.

В американському штаті Джорджія несподівано знайшли занедбаний Ford Mustang Shelby GT350 1965 року. Один із найцінніших колекційних Mustang в історії роками іржавів у старому гаражі. Про нього розповіли на каналі Fox News.

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[ + – ] Автомобіль проіржавів і потребує реставрації Фото: Fox News

Раритетний Ford Mustang 1965 знайшов відомий американський експерт із ретро-авто Метт Тейлор. Автомобіль простояв без руху кілька десятиліть і був випадково знайдений після смерті його власника.

Справа в тому, що спадкоємці власника Shelby GT350 вирішили розпродати автомобіль на запчастини і знайшли частину з них в інтернеті. Саме таке оголошення і потрапило на очі Метту Тейлору.

[ + – ] Салон Shelby GT350 у кращому стані, ніж кузов Фото: Fox News

З'ясувалося, що Shelby GT350 за довгі роки проіржавів і потребує серйозних реставраційних робіт. У той же час салон зберігся краще, а двигун навіть вдалося завести після заміни деяких деталей. Тепер Ford Mustang отримає друге життя.

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Shelby GT350 зараз дуже цінується колекціонерами та коштує 300-600 тис. доларів у хорошому стані. Справа в тому, що це перший Ford Mustang, доопрацьований легендарним Керроллом Шелбі. У 1965 році випустили лише 562 таких авто.

Купе оснащено 4,7-літровим V8 із збільшеною до 306 к. с. потужністю. За рахунок склопластикового капота та видалення задніх сидінь масу знизили до 1 268 кг. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 217 км/год.

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