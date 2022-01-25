Классика на новый лад: представлен нестандартный электромобиль Mini

Mini первого поколения превращают в электрокары, но по желанию владельца им можно будет вернуть бензиновый двигатель.

Электрическая линейка Mini пополнилась новой моделью Recharged. Впрочем, сам автомобиль не совсем новый – в электрокары переделывают классические Mini (как у Мистера Бина). Об этом сообщает официальный сайт концерна BMW Group.

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[ + – ] Электромобиль быстрее бензинового Mini Фото: BMW

Программа электрификации распространяется на все Mini первого поколения, выпускавшиеся с 1959 по 2000 год. Вместо бензинового мотора под капот Mini Recharged ставят электрический, а родную 4-ступенчатую механическую КПП заменяют одноступенчатым редуктором. Дизайн авто не меняют, а единственное новшество в салоне — индикатор заряда батареи на месте датчика уровня топлива.

[ + – ] В салоне на месте датчика уровня топлива - индикатор заряда батареи Фото: BMW

Электромотор развивает 123 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9 с – быстрее любого бензинового Mini первой генерации. Запас хода составляет 160 км и электрокар поддерживает зарядку мощностью до 6,6 кВт.

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Разработчики утверждают, что переделка не изменила характер классического Mini и таким образом соединяется прошлое бренда с будущим.

[ + – ] Электромотор устанавливают в подкапотное пространство, а родной двигатель консервируют Фото: BMW

Примечательно, что в Великобритании такой тюнинг Mini не требует перерегистрации авто. Мало того, по желанию клиента оригинальный бензиновый двигатель и КПП законсервируют и потом при надобности их можно будет установить обратно.

Ранее Фокус сообщал, что во время испытаний был рассекречен полностью новый Mini 2023. Он будет доступен как в бензиновых, так и в электрических версиях.