Класика на новий лад: представлений нестандартний електромобіль Mini
Mini першого покоління перетворюють на електрокари, але за бажанням власника їм можна буде повернути бензиновий двигун.
Електрична лінійка Mini поповнилася новою моделлю Recharged. Втім, сам автомобіль не зовсім новий — в електрокари переробляють класичні Mini (як у Містера Біна). Про це повідомляє офіційний сайт концерну BMW Group.
Програма електрифікації поширюється на всі міні першого покоління, що випускалися з 1959 по 2000 рік. Замість бензинового двигуна під капот Mini Recharged ставлять електричний, а рідну 4-ступінчасту механічну КПП замінюють одноступінчастим редуктором. Дизайн авто не змінюють, а єдина новація в салоні — індикатор заряду батареї на місці датчика рівня палива.
Електромотор розвиває 123 к. с. і дозволяє розганятися до 100 км/год за 9 с — швидше за будь-якого бензинового Mini першої генерації. Запас ходу становить 160 км та електрокар підтримує зарядку потужністю до 6,6 кВт.Важливо
Розробники стверджують, що переробка не змінила характеру класичного Mini і таким чином з'єднується минуле бренду з майбутнім.
Примітно, що у Великій Британії такий тюнінг Mini не вимагає перереєстрації авто. Мало того, за бажанням клієнта оригінальний бензиновий двигун і КПП законсервують і потім за потреби їх можна буде встановити назад.
Раніше Фокус повідомляв, що під час випробувань було розсекречено повністю новий Mini 2023. Він буде доступний як у бензинових, так і електричних версіях.