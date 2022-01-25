Новейший суперкар Lamborghini Countach 2022 впервые засняли на дорогах (видео)

Современный Lamborghini Countach – своеобразный трибют одноименной модели 70-80-х. По дизайну он схож с предком, но его начинка — современная

В Италии впервые после презентации на дороги выехал новый Lamborghini Countach LPI800-4. Лимитированный суперкар проехался по автостраде в сопровождении знаменитых предков – пары Lamborghini Countach первого поколения. Об этом сообщает официальный сайт итальянского бренда.

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[ + – ] Сходство со знаменитым предком - на лицо Фото: Lamborghini

Выезд приурочили к старту производства Lamborghini Countach LPI 800-4. Суперкар стоимостью 2 миллиона евро выпустят лимитированной серией из всего 112 машин. Это число выбрано не случайно, ведь заводское обозначение первого Countach – LP 112. К слову, все авто уже давно раскуплены.

[ + – ] Суперкар оснащен 814-сильной гибридной установкой Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Countach LPI800-4 создали к 50-летию оригинальной модели. Дизайн купе выполнен в духе предка, но при этом вся техническая начинка – современная.

[ + – ] Всего выпустят 112 купе стоимостью 2 млн. евро Фото: Lamborghini

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Дело в том, что в основе автомобиля лежит суперкар Lamborghini Aventador, а вот силовую установку позаимствовали у гибридного Lamborghini Sian. Атмосферный 6,5-литровый V12 мощностью 780 л. с. работает в паре с 34-сильным электромотором.

[ + – ] Все Lamborghini Countach 2022 уже раскуплены

Суммарная отдача гибридной установки – 814 л. с. Lamborghini Countach 2022 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и до 200 км/ч за 8,6 с, а его максимальная скорость – 355 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что к 50-летию Lamborghini Countach также вернули к жизни самый первый экземпляр суперкара.