Новий суперкар Lamborghini Countach 2022 уперше зняли на дорогах (відео)

Сучасний Lamborghini Countach – своєрідний триб'ют однойменної моделі 70-80-х. За дизайном він схожий із предком, але його начинка сучасна

В Італії вперше після презентації на дороги виїхав новий Lamborghini Countach LPI800-4. Лімітований суперкар проїхався автострадою в супроводі знаменитих предків – пари Lamborghini Countach першого покоління. Про це повідомляє офіційний сайт італійського бренду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Подібність зі знаменитим предком очевидна Фото: Lamborghini

Виїзд приурочили до початку виробництва Lamborghini Countach LPI 800-4. Суперкар вартістю 2 мільйони євро випустять лімітованою серією зі 112 машин. Це число обрано не випадково, адже заводське позначення першого Countach — LP 112. До речі, всі автомобілі вже давно розкуплені.

[ + – ] Суперкар оснащений 814-сильною гібридною установкою Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Countach LPI800-4 створили до 50-річчя оригінальної моделі. Дизайн купе виконаний у дусі предка, але при цьому вся технічна начинка – сучасна.

[ + – ] Усього випустять 112 купе вартістю 2 млн євро Фото: Lamborghini

Важливо

Народний умілець збудував суперкар із пластикових труб (відео)

Справа в тому, що в основі автомобіля лежить суперкар Lamborghini Aventador, а ось силову установку запозичили в гібридного Lamborghini Sian. Атмосферний 6,5-літровий V12 потужністю 780 к. с. працює в парі з 34-сильним електромотором.

[ + – ] Усі Lamborghini Countach 2022 уже розкуплені

Сумарна віддача гібридної установки – 814 к. с. Lamborghini Countach 2022 здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та до 200 км/год за 8,6 с, а його максимальна швидкість – 355 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що до 50-річчя Lamborghini Countach також повернули до життя перший екземпляр суперкара.