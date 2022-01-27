Старое 22-летнее бюджетное купе от Honda продают по цене нового Mercedes S-Class

Acura Integra Type R сейчас очень ценится коллекционерами, особенно, если автомобиль хорошо сохранился.

В США на онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили Acura Integra Type R 2000 года. За в общем-то недорогой автомобиль разгорелась настоящая борьба и в ходе торгов цена выросла до 111 тыс. долларов — столько же в Штатах стоит новый Mercedes-Benz S-Class. Об этом сообщает официальный сайт аукциона.

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[ + – ] Acura Integra Type R - заряженная версия недорогого молодежного купе

Honda создала модель Integra, как недорогое бюджетное купе. В США модель продавали под брендом Acura. Type R – лимитированная заряженная версия модели и именно ее ценят коллекционеры. За последнее время цены на Honda/Acura Integra Type R выросли в несколько раз.

[ + – ] Автомобиль отлично сохранился

Конкретно этот автомобиль примечателен своей сохранностью. Это настоящая капсула времени с пробегом всего 10 700 км. Acura Integra Type R в отличном состоянии и сохранила родную резину и оригинальную документацию. Комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники и CD-плеер.

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Под капотом Acura Integra Type R – высокооборотистый 1,8-литровый двигатель. Эта четверка развивает 198 л. с. при 8000 об/мин. С 5-ступенчатой механической КПП купе разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает 233 км/ч.

[ + – ] Двигатель Acura Integra Type R раскручивается до 8000 об/мин

Также автомобиль прославился отточенной управляемостью. У него хорошо настроено шасси, а оснащение включает самоблокирующийся дифференциал.

Ранее Фокус сообщал, что Acura Integra решили возродить. Новая модель поступит в продажу летом.