Старе 22-річне бюджетне купе Honda продають за ціною нового Mercedes S-Class

Acura Integra Type R зараз дуже цінується колекціонерами, особливо якщо автомобіль добре зберігся.

У США на онлайн-аукціоні Bring a Trailer виставили Acura Integra Type R 2000 року. За недорогий автомобіль розгорілася справжня боротьба і під час торгів ціна зросла до 111 тис. доларів — стільки ж у Штатах коштує новий Mercedes-Benz S-Class. Про це повідомляє офіційний сайт аукціону.

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[ + – ] Acura Integra Type R — заряджена версія недорогого молодіжного купе

Honda створила модель Integra як недороге бюджетне купе. У США продавали модель під брендом Acura. Type R — лімітована заряджена версія моделі і саме її цінують колекціонери. Останнім часом ціни на Honda/Acura Integra Type R зросли у кілька разів.

[ + – ] Автомобіль чудово зберігся

Саме цей автомобіль примітний своєю безпекою. Це справжня капсула часу з пробігом лише 10 700 км. Acura Integra Type R у чудовому стані, зберегла рідну гуму та оригінальну документацію. Комплектація включає кондиціонер, електросклопідйомники та CD-плеєр.

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Під капотом Acura Integra Type R — високооборотний 1,8-літровий двигун. Ця четвірка розвиває 198 к. с. при 8000 об/хв. З 5-ступінчастою механічною КПП купе розганяється до 100 км/год за 6,5 с і розвиває 233 км/год.

[ + – ] Двигун Acura Integra Type R розкручується до 8000 об/хв.

Також автомобіль прославився відточеною керованістю. У нього добре налаштоване шасі, а оснащення включає диференціал, що самостійно блокується.

Раніше Фокус повідомляв, що Acura Integra вирішили відродити. Нова модель надійде у продаж влітку.