Хуже только Logan и Duster: электрокар Tesla Model S провалил испытания безопасности (фото)

Немецкие эксперты забраковали каждое десятое "детище" Илона Маска. По данным исследования, владельцы Tesla Model S чаще всего сталкиваются с дефектами, которые связаны с подвеской и противотуманными фарами.

Электромобиль Tesla Model S провалил испытания безопасности, которые проводила немецкая Ассоциация технического надзора TÜV. Об этом пишет тематическое издание Autoevolution.

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Известно, что в статистику исследования TÜV попали только четыре модели электрокаров, которые доступны на немецком автомобильном рынке.

Издание напоминает, что законодательство Германии требует, чтобы новые электрические автомобили проходили техническое обслуживание через три года после начала эксплуатации, а затем — каждые 24 месяца. Результаты исследования показали, что самым надеждным электрокаром оказался Smart Fortwo. Эксперты выявили неисправности только у 3,5% автомобилей, которые были осмотрены представителями TÜV.

На втором месте расположился электромобиль BMW i3 с показателем в 4,7%. Самые распространенные дефекты у этой модели — ближние фары и тормозные диски. Как подчеркивают в TÜV, выявленные неисправности в большей степени связаны с неправильной эксплуатацией, а не заводским браком.

Третье место по итогам исследования досталось Renault Zoe — показатель надежности электрокара составляет 5,7%. Немецкие эксперты выявили дефекты с неправильно отрегулированными фарами и подвеской.

Наихудшие результаты показал электромобиль Tesla Model S — 10,7%. То есть, представители Ассоциации технического надзора TÜV забраковали каждую десятую модель, выпущенную компанией Илона Маска, которая на рынке считается относительно новой. Основными дефектами электрокара Tesla Model S названы противотуманные фары и ближний свет, а также рычаги подвески. По данным издания, наихудший результат по итогам испытаний безопасности, кроме "детища" Илона Маска, показали Dacia Logan и Dacia Duster.

[ + – ] Электрокар Tesla Model S показал наихудшие показатели безопасности [ + – ] Электрокар Tesla Model S показал наихудшие показатели безопасности [ + – ] Электрокар Tesla Model S показал наихудшие показатели безопасности [ + – ] Электрокар Tesla Model S показал наихудшие показатели безопасности

Напомним, 30 декабря агентство Bloomberg сообщило о том, что Tesla массово отзывает свои электромобили из США. Причиной такого решения, по данным журналистов, являются технические дефекты, которые могут привести к ДТП.

27 января компания Tesla отчиталась о рекордной прибыли за 2021 год. За минувший год чистый доход компании Илона Маска составил $5,5 млрд.