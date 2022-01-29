Найгірше лише Logan і Duster: електрокар Tesla Model S провалив випробування безпеки (фото)

Німецькі експерти забракували кожне десяте "дітище" Ілона Маска. За даними дослідження, власники Tesla Model S найчастіше стикаються з дефектами, пов'язаними з підвіскою та протитуманними фарами.

Електромобіль Tesla Model S провалив випробування безпеки, які проводила німецька Асоціація технічного нагляду TÜV. Про це пише тематичне видання AutoEvolution.

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Відомо, що до статистики дослідження TÜV потрапили лише чотири моделі електрокарів, які доступні на німецькому автомобільному ринку.

Видання нагадує, що законодавство Німеччини вимагає, щоб нові електричні автомобілі проходили технічне обслуговування через три роки після початку експлуатації, а потім — кожні 24 місяці. Результати дослідження показали, що найбільш надійним електрокаром виявився Smart Fortwo. Експерти виявили несправності лише у 3,5% автомобілів, які були оглянуті представниками TÜV.

На другому місці розташувався електромобіль BMW i3 з показником 4,7%. Найпоширеніші дефекти цієї моделі — ближні фари і гальмівні диски. Як підкреслюють у TÜV, виявлені несправності більшою мірою пов'язані з неправильною експлуатацією, а не заводським браком.

Третє місце за підсумками дослідження дісталося Renault Zoe – показник надійності електрокара складає 5,7%. Німецькі експерти виявили дефекти з неправильно відрегульованими фарами та підвіскою.

Найгірші результати показав електромобіль Tesla Model S – 10,7%. Тобто представники Асоціації технічного нагляду TÜV забракували кожну десяту модель, випущену компанією Ілона Маска, яка на ринку вважається відносно новою. Основними дефектами електрокара Tesla Model S названі протитуманні фари та ближнє світло, а також важелі підвіски. За даними видання, найгірший результат за підсумками випробувань безпеки, окрім "дітища" Ілона Маска, показали Dacia Logan та Dacia Duster.

[ + – ] Електрокар Tesla Model S показав найгірші показники безпеки [ + – ] Електрокар Tesla Model S показав найгірші показники безпеки [ + – ] Електрокар Tesla Model S показав найгірші показники безпеки [ + – ] Електрокар Tesla Model S показав найгірші показники безпеки

Нагадаємо, 30 грудня агентство Bloomberg повідомило про те, що Tesla масово відкликає свої електромобілі зі США. Причиною такого рішення, за даними журналістів, є технічні дефекти, які можуть спричинити ДТП.

27 січня компанія Tesla відзвітувала про рекордний прибуток за 2021 рік. За минулий рік чистий дохід компанії Ілона Маска становив $5,5 млрд.