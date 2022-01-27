Tesla отримала рекордний прибуток за рік у розмірі $5,5 млрд

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск очікує, що цього року зростання прибутку також буде високим — щонайменше 50%.

Чистий прибуток компанії Tesla за минулий рік склав рекордні 5,5 млрд доларів США. Про це повідомляє ВВС.

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Продажі компанії за підсумками 2021 року зросли на 71% до 53,8 млрд доларів, тоді як клієнтам було поставлено понад 936 тис. електричних автомобілів.

Глава компанії Ілон Маск вважає минулий рік проривним не лише для Tesla, а й для електрокарів загалом.

"Нам вдалося минулого року збільшити обсяги майже на 90%", — сказав він і додав, що в 2022 році очікує зростання на рівні вище 50%.

На сьогоднішній день автовиробництво стикається з проблемами, які уповільнюють випуск машин. Йдеться, зокрема, про дефіцит мікрочіпів.

Tesla впроваджує в електрокар мікросхеми, які знайти простіше, також у компанії швидко переписує програмне забезпечення, що дає ще одну перевагу над конкурентами.

Нагадаємо, Tesla нарешті почала виробляти автомобілі в Європі. Гігафабрика розташована в Німеччині, робітники вже зайняті випуском першої партії кросоверів Model Y.

Гендиректор Tesla Ілон Маск володіє активами на суму 300 млрд доларів у зв'язку зі зростанням акцій його компанії.