Tesla получила рекордную прибыль за год в размере $5,5 млрд
Гендиректор компании Tesla Илон Маск ожидает, что в этом году рост прибыли также будет высоким — не менее 50%.
Чистая прибыль компании Tesla за прошлый год составила рекордные 5,5 млрд долларов США. Об этом сообщает BBC.
Продажи компании по итогам 2021 года выросли на 71% до 53,8 млрд долларов, в то время как клиентам было поставлено более 936 тыс. электрических автомобилей.
Глава компании Илон Маск считает прошлый год прорывным не только для Tesla, но и для электрокаров в целом.
"Нам удалось в прошлом году увеличить объемы почти на 90%", — сказал он и добавил, что в 2022 году ожидает роста на уровне выше 50%.
На сегодня автопроизводство сталкивается с проблемами, которые замедляют выпуск машин. Речь идет, в частности, о дефиците микрочипов.
Tesla внедряет в электрокары микросхемы, которые найти проще, также в компании быстро переписывает программное обеспечение, что дает еще одно преимущество над конкурентами.
Напомним, Tesla наконец начала производить автомобили в Европе. Гигафабрика расположена в Германии, рабочие уже заняты выпуском первой партии кроссоверов Model Y.
Гендиректор Tesla Илон Маск владеет активами на сумму в 300 млрд долларов в связи с ростом акций его компании.