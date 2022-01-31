Корейский Hummer: новый электромобиль SsangYong показали на первых фото
Электрокар SsangYong J100 станет первым представителем нового семейства моделей. Помогут создать электромобили специалисты китайского концерна BYD.
В Южной Корее засветился новый внедорожник SsangYong. Модель с заводским обозначением J100 проходит испытания и будет представлена в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autohome.
Проект J100 разрабатывают несколько лет и ранее уже демонстрировали рендеры модели. Примечательно, что новый SsangYong будет электромобилем. Силовую установку для него поможет создать китайский концерн BYD. Он предоставит аккумуляторную батарею, а мотор создадут совместно специалисты BYD и SsangYong.
Рубленный дизайн SsangYong J100 с "зубастой" решеткой радиатора и выраженными колесными арками делает авто похожим на Hummer. Впрочем, стилисты корейской компании утверждают, что в качестве образца для подражания выбрали первый SsangYong Korando 1996 года.Важно
К слову, это уже не первый электромобиль SsangYong. Ранее стартовали продажи электрической версии кроссовера Korando.
Сейчас бренд SsangYong проходит перезапуск после банкротства. Новые владельцы компании из корейского концерна Edison Motors планируют полностью обновить модельный ряд SsangYong и перевести марку на выпуск электрокаров.
Ранее Фокус рассказывал, что Opel также перейдет на электромобили и откажется от бензиновых и дизельных двигателей.