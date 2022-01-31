Корейский Hummer: новый электромобиль SsangYong показали на первых фото

Электрокар SsangYong J100 станет первым представителем нового семейства моделей. Помогут создать электромобили специалисты китайского концерна BYD.

В Южной Корее засветился новый внедорожник SsangYong. Модель с заводским обозначением J100 проходит испытания и будет представлена в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Силовую установку разработали в BYD Фото: autohome.com.cn

Проект J100 разрабатывают несколько лет и ранее уже демонстрировали рендеры модели. Примечательно, что новый SsangYong будет электромобилем. Силовую установку для него поможет создать китайский концерн BYD. Он предоставит аккумуляторную батарею, а мотор создадут совместно специалисты BYD и SsangYong.

[ + – ] Дизайн выдержан в духе SsangYong Korando 1996 года

Рубленный дизайн SsangYong J100 с "зубастой" решеткой радиатора и выраженными колесными арками делает авто похожим на Hummer. Впрочем, стилисты корейской компании утверждают, что в качестве образца для подражания выбрали первый SsangYong Korando 1996 года.

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К слову, это уже не первый электромобиль SsangYong. Ранее стартовали продажи электрической версии кроссовера Korando.

[ + – ] SsangYong готовит целое семейство электрокаров

Сейчас бренд SsangYong проходит перезапуск после банкротства. Новые владельцы компании из корейского концерна Edison Motors планируют полностью обновить модельный ряд SsangYong и перевести марку на выпуск электрокаров.

Ранее Фокус рассказывал, что Opel также перейдет на электромобили и откажется от бензиновых и дизельных двигателей.