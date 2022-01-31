Корейський Hummer: новий електромобіль SsangYong показали на перших фото

Електрокар SsangYong J100 стане першим представником нової родини моделей. Допоможуть створити електромобілі спеціалісти китайського концерну BYD.

У Південній Кореї засвітився новий позашляховик SsangYong. Модель із заводським позначенням J100 проходить випробування і буде представлена цьогоріч. Про це повідомляє сайт Autohome.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Силову установку розробили у BYD Фото: autohome.com.cn

Проєкт J100 розробляють кілька років, і раніше вже демонстрували рендери моделі. Цікаво, що новий SsangYong буде електромобілем. Силову установку допоможе створити китайський концерн BYD. Він надасть акумуляторну батарею, а двигун створять разом фахівці BYD і SsangYong.

[ + – ] Дизайн витриманий на кшталт SsangYong Korando 1996 року

Рублений дизайн SsangYong J100 із "зубастою" решіткою радіатора та вираженими колісними арками робить авто схожим на Hummer. Утім, стилісти корейської компанії стверджують, що як зразок для наслідування вибрали перший SsangYong Korando 1996 року.

Важливо

Nissan розсекретив недорогий електромобіль: він буде дешевшим за Leaf (відео)

До речі, це вже не перший електромобіль SsangYong. Раніше стартували продажі електричної версії кросовера Korando.

[ + – ] SsangYong готує цілу родину електрокарів

Наразі бренд SsangYong проходить перезапуск після банкрутства. Нові власники компанії з корейського концерну Edison Motors планують повністю оновити модельний ряд SsangYong і перевести марку на випуск електрокарів.

Раніше Фокус розповідав, що Opel також перейде на електромобілі та відмовиться від бензинових і дизельних двигунів.