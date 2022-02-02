Салон автомобиля оказался грязнее туалета – исследование
Автомобиль внутри буквально кишит бактериями. Больше всего их обнаружили в багажнике.
Салон автомобиля – настоящий сборник бактерий. К такому заключению пришли ученые из школы бионаук Университета Астона в британском Бирмингеме по результатам исследования. Его результаты опубликовал сайт Scrap Car Comparison.
В рамках исследования ученые взяли образцы из салонов пяти автомобилей разного возраста, причем самой новой машине – всего два года. Для сравнения также были взяты пробы с сиденья унитаза в двух туалетных комнатах.
Оказалось, что концентрация бактерий в автомобиле больше, чем в туалете. Мало того, в салоне и багажнике авто выявлены фекальные бактерии подобно тем, которые накопляются на унитазе. Больше всего бактерий обнаружили в багажнике – 1425 разных видов.
Самые загрязненные места салона автомобиля:
- Багажник – 1425 видов бактерий
- Водительское сиденье – 649
- Рычаг КПП – 407
- Заднее сиденье – 323
- Передняя панель – 317
Удивительно, но обод руля оказался относительно чистым, хотя именно его водитель чаще всего касается руками. Руководитель исследования доктор Джонатан Кокс объясняет это тем, что в условиях эпидемии коронавируса водители стали чаще протирать руль антисептиками.Важно
Также отмечено, что концентрация бактерий в салоне напрямую зависит от возраста автомобиля. В старых машинах она больше, то есть бактерии накапливаются со временем.
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