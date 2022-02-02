Салон автомобіля виявився бруднішим за туалет — дослідження

Автомобіль усередині буквально кишить бактеріями. Найбільше їх виявили у багажнику.

Салон автомобіля — справжня збірка бактерій. Такого висновку дійшли вчені зі школи біонаук Університету Астона в британському Бірмінгемі за результатами дослідження. Його результати опублікував сайт Scrap Car Comparison.

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У межах дослідження учені взяли зразки із салонів п'яти автомобілів різного віку, причому найновішій машині — лише два роки. Для порівняння також були взяті проби із сидіння унітазу в двох туалетних кімнатах.

З'ясувалося, що концентрація бактерій в автомобілі більша, ніж у туалеті. Мало того, в салоні та багажнику авто виявлено фекальні бактерії подібно до тих, які накопичуються на унітазі. Найбільше бактерій виявили у багажнику — 1 425 різних видів.

[ + – ] Бактерії на сидінні водія [ + – ] Бактерії на передній панелі [ + – ] Найбільше бактерій – у багажнику

Найзабрудненіші місця салону автомобіля:

Багажник — 1 425 видів бактерій. Водійське сидіння — 649. Важіль КПП — 407. Заднє сидіння — 323. Передня панель — 317.

Дивно, але обід керма виявився відносно чистим, хоча саме його водій найчастіше торкається руками. Керівник дослідження доктор Джонатан Кокс пояснює це тим, що за умов епідемії коронавірусу водії почали частіше протирати кермо антисептиками.

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Також зазначено, що концентрація бактерій у салоні безпосередньо залежить від віку автомобіля. У старих машинах вона більша, тобто бактерії накопичуються з часом.

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