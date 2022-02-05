Мастер запахов: Nissan нанял специально обученного человека нюхать салон авто (видео)

Запах салона является важным критерием при покупке авто. В Nissan уделяют этому огромное внимание.

Японец Рюноскэ Ино работает на очень интересной должности. Его называют "Нос Nissan", ведь он отвечает за то, каким будет запах в салоне новых моделей марки. Об особенностях его работы сняли ролик и опубликовали его на официальном Youtube-канале Nissan.

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[ + – ] Японцу необходимо тщательно обнюхать каждую деталь салона авто Фото: Nissan

Рюноскэ Ино наняли в технический центр Nissan в японском Атсуги. Он является главным мастером запахов компании, также отдельные "нюхачи" работают в европейском и североамериканском подразделениях Nissan.

Обязанность Ино – обнюхать все детали салона и определить, насколько приятным является их запах. Как правило, он уделяет внимание рулю, передней панели, сиденьям, солнцезащитным козырькам, дверным картам, перчаточному ящику, подстаканникам и даже коврикам.

[ + – ] Для переключения носа необходимо понюхать руку возле локтя Фото: Nissan

В Nissan объясняют, что человеческое обоняние может распознавать сотни тысяч ароматов. От запаха в салоне во многом зависит восприятие авто и эмоции владельца. Цель мастеров запаха – сделать так, чтобы водителю и пассажирам было комфортно в салоне.

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Поскольку запах салона очень зависит от температуры и влажности воздуха, то Рюноскэ Ино работает в специальной закрытой лаборатории, где поддерживается необходимый микроклимат. Ему приходится действовать быстро, ведь человеческий нюх быстро адаптируется к запахам.

[ + – ] Изучать запахи приходится в специальной лаборатории

При переходе от одной детали салона к другой Рюноскэ Ино необходимо "перезагрузить" свое обоняние. Для этого он нюхает свою руку возле локтя – этому приему его научил один известный бариста и дегустатор кофе.

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