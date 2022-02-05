А пандемия против: в Украине из-за Ковид-19 переносят торжества (видео)
Автомобильная федерация Украины переносит церемонию награждения для которой было снято уникальное видео про Чемпионат Украины по ралли 2021.
Торжественное награждение победителей и призеров Чемпионатов и Кубков Украины по автомобильному спорту 2020-2021 годов перенесено в связи с эпидемией COVID-19.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерация автомобильного спорта Украины (ФАУ).
Церемония награждения должна было состояться 05.02.2022 в Колонном зале Киевского городского совета. И для нее был создано видео "Чемпионат Украины по ралли 2021. Командный зачет".
Чемпионат Украины по ралли 2021 включал:
- 8 команд
- 27 экипажей
- 4 этапа
Однако, ситуация с эпидемией в Киеве ухудшается, что не дает возможность обеспечить должную безопасность для всех участников массового мероприятия.
В связи с чем, было принято решение о его переносе. О новой дате награждения будет сообщено дополнительно.
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