А пандемія проти: в Україні через Ковід-19 переносять урочистості (відео)
Автомобільна федерація України переносить церемонію нагородження для якої було знято унікальне відео про Чемпіонат України з ралі 2021 року.
Урочисте нагородження переможців та призерів Чемпіонатів та Кубків України з автомобільного спорту 2020-2021 років було перенесено у зв'язку з епідемією COVID-19.
Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації автомобільного спорту України (ФАУ).
Церемонія нагородження мала відбутися 05.02.2022 у Колонній залі Київської міської ради. І для неї було створено відео "Чемпіонат України з ралі 2021 року. Командний залік".
Чемпіонат України з ралі 2021 року включав:
- 8 команд
- 27 екіпажів
- 4 етапи
Проте ситуація з епідемією у Києві погіршується, що не дає можливості забезпечити належну безпеку для всіх учасників масового заходу.
У зв'язку з чим було прийнято рішення про його перенесення. Про нову дату нагородження буде повідомлено додатково.
Раніше Фокус повідомляв, що українці на Запорожці перемогли у престижному ралі Монте-Карло.
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