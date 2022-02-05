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А пандемія проти: в Україні через Ковід-19 переносять урочистості (відео)

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Чемпіонат України з ралі 2021, Subaru Impreza GT 22B
Фото: DENSO X-Team | Екіпаж Юрія Хомицького та Андрія Рощенка: лідер команди-чемпіона на унікальному купе Subaru Impreza GT 22B

Автомобільна федерація України переносить церемонію нагородження для якої було знято унікальне відео про Чемпіонат України з ралі 2021 року.

Урочисте нагородження переможців та призерів Чемпіонатів та Кубків України з автомобільного спорту 2020-2021 років було перенесено у зв'язку з епідемією COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації автомобільного спорту України (ФАУ).

Церемонія нагородження мала відбутися 05.02.2022 у Колонній залі Київської міської ради. І для неї було створено відео "Чемпіонат України з ралі 2021 року. Командний залік".

Відео: Чемпіонат України з ралі 2021. Командний залік

Чемпіонат України з ралі 2021 року включав:

  • 8 команд
  • 27 екіпажів
  • 4 етапи

Проте ситуація з епідемією у Києві погіршується, що не дає можливості забезпечити належну безпеку для всіх учасників масового заходу.

У зв'язку з чим було прийнято рішення про його перенесення. Про нову дату нагородження буде повідомлено додатково.

Раніше Фокус повідомляв, що українці на Запорожці перемогли у престижному ралі Монте-Карло.

Також ми писали про те, що гонщик дивом залишився цілим після страшної аварії в Ралі Монте-Карло.