Французы представили сверхмощный суперкар на базе гоночного болида: его будут продавать виртуально

DS E-Tense Performance создан с использованием наработок Формулы Е. Наряду с концепт-каром представили и его виртуальную версию.

Опубликованы первые фото DS E-Tense Performance. Концепт-кар построен в единственном экземпляре, но 100 его виртуальных копий распродадут в виде NFT-токенов. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

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[ + – ] Виртуальные копии суперкара будут продавать как NFT-токены Фото: DS Automobiles

Электрический суперкар DS E-Tense Performance – небольшое двухместное купе с агрессивным дизайном. Его фары состоят из 800 диодов и дополнены встроенными камерами для слежения за дорогой. Логотип DS получил подсветку с 3D-эффектом. Дли снижения веса в конструкции использованы алюминий и карбон.

[ + – ] Два электромотора суммарно развивают 815 л. с. Фото: DS Automobiles

Новый DS E-Tense Performance использует компоненты болида Формулы Е. В частности, у него позаимствовали электромоторы для концепта. Их два и суммарно они развивают 815 л. с., что позволяет стартовать до 100 км/ч всего за 2 с.

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Технологии Формулы Е применили и при создании аккумуляторной батареи DS E-Tense Performance и его подвески. Кроме того, у болида взяли руль для суперкара.

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Хотя DS E-Tense Performance оснащен дисковыми тормозами, большую часть времени он замедляется за счет системы рекуперативного торможения.

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