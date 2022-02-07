Французи представили надпотужний суперкар на базі гоночного боліда: його продаватимуть віртуально

DS E-Tense Performance створено з використанням напрацювань Формули Е. Разом із концепт-каром представили і його віртуальну версію.

Опубліковано перші фото DS E-Tense Performance. Концепт-кар побудований в єдиному екземплярі, але 100 його віртуальних копій розпродадуть у вигляді NFT-токенів. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

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[ + – ] Віртуальні копії суперкара будуть продавати як NFT-токени Фото: DS Automobiles

Електричний суперкар DS E-Tense Performance — невелике двомісне купе з агресивним дизайном. Його фари складаються з 800 діодів і доповнені вбудованими камерами для стеження за дорогою. Логотип DS отримав підсвічування з 3D-ефектом. Для зниження ваги конструкції використані алюміній і карбон.

[ + – ] Два електромотори сумарно розвивають 815 к. с. Фото: DS Automobiles

Новий DS E-Tense Performance використовує компоненти боліду Формули Е. Зокрема в нього запозичили електромотори для концепту. Їх два та сумарно вони розвивають 815 к. с., що дозволяє стартувати до 100 км/год лише за 2 с.

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Технології Формули Е застосували і під час створення акумуляторної батареї DS E-Tense Performance і його підвіски. Крім того, у боліда взяли кермо для суперкара.

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Хоча DS E-Tense Performance оснащений дисковими гальмами, більшу частину часу він уповільнюється за рахунок рекуперативної системи гальмування.

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