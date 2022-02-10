Пробки в Киеве и Одессе стали одними из самых больших в мире - исследование

За 2021 год заторы в Киеве и Одессе стали больше - два города поднялись в глобальном рейтинге пробок.

Сразу два украинских города попали в ТОП-10 мегаполисов мира с самыми большими пробками. Об этом свидетельствуют результаты традиционного ежегодного исследования Traffic Index, проведенного нидерландским производителем автомобильных навигаторов TomTom.

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При создании рейтинга Traffic Index эксперты проанализировали интенсивность дорожного движения в 404 крупных городах 58 стран мира за 2021 год. В десятку самых загруженных городов попали Киев и Одесса.

[ + – ] В ТОП-15 рейтинга - сразу три украинских города Фото: скриншот

За прошлый год Киев в рейтинге заторов поднялся сразу на пять позиций и вышел на третье место в мире с показателем 56%. Это означает, что это из-за заторов водители в среднем тратят на 56% больше времени на поездку. Рекордные пробки в Киеве были отмечены в феврале 2021 года во время снегопадов – они увеличили время поездки на 235%.

Выше Киева в рейтинге Traffic Index 2021 только Москва с пригородами (61%) и Стамбул (62%). Столица Украины даже обогнала индийский Мумбаи, известный своим хаотичным дорожным движением.

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Одесса поднялась на 7 позиций и заняла шестое место в мире. Ее показатель – 51%. Кроме того, на 12-м месте оказался Харьков (46%), а на 25 – Днепр (40%).

Эксперты TomTom отмечают, что в 2021 году уровень трафика в 283 городах мегаполисах все еще был меньше, чем в 2019 и не вышел на докарантинный уровень. Впрочем, к украинским городам это не относится – у нас загруженность улиц выросла.

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