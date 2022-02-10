Затори в Києві й Одесі стали одними з найбільших у світі — дослідження

За 2021 рік затори у Києві й Одесі стали більшими — два міста піднялися у глобальному рейтингу заторів.

Одразу два українські міста потрапили в ТОП-10 мегаполісів світу з найбільшими заторами. Про це свідчать результати традиційного щорічного дослідження Traffic Index, проведеного виробником нідерландських автомобільних навігаторів TomTom.

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Під час створення рейтингу Traffic Index експерти проаналізували інтенсивність дорожнього руху в 404 великих містах 58 країн світу за 2021 рік. До десятки найбільш завантажених міст потрапили Київ та Одеса.

[ + – ] У ТОП-15 рейтингу — одразу три українські міста Фото: скриншот

За минулий рік Київ у рейтингу заторів піднявся одразу на п'ять позицій і вийшов на третє місце у світі з показником 56%. Це означає, що через затори водії здебільшого витрачають на 56% більше часу на поїздки. Рекордні затори в Києві були помічені в лютому 2021 року під час снігопадів — вони збільшили час поїздки на 235%.

Вище Києва в рейтингу Traffic Index 2021 лише Москва з передмістями (61%) та Стамбул (62%). Столиця України навіть випередила індійський Мумбаї, відомий своїм хаотичним дорожнім рухом.

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Одеса піднялася на 7 позицій і посіла шосте місце у світі. Її показник — 51%. Крім того, на 12 місці опинився Харків (46%), а на 25 — Дніпро (40%).

Експерти TomTom зазначають, що в 2021 році рівень трафіку в 283 містах мегаполіс усе ще був меншим, ніж у 2019 і не вийшов на докарантинний рівень. Утім, українських міст це не стосується — у нас завантаженість вулиць зросла.

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