В Киеве стартует капитальный ремонт Крещатика: что нужно знать водителям

Центральную улицу столицы полностью перекрывать не планируют, а будут ремонтировать по кварталам. Все работы займут около полугода.

Улицу Крещатик в Киеве в нынешнем году ожидает масштабный ремонт. Работы планируют начать уже в середине марта. Об этом сообщили в пресс-центре Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

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"Уже через месяц стартует первый за 18 лет капитальный ремонт ул. Крещатик. Работы будут выполняться круглосуточно и первый этап должен быть закончен в конце мая. В рамках ремонта заменят асфальтовое покрытие проезжей части, покрытие тротуаров (устроят гранитное мощение), обустроят велодорожки, отремонтируют систему ливневой канализации", — заявил и.о. гендиректора "Киевавтодора" Александр Федоренко.

[ + – ] Полностью перекрывать весь Крещатик не будут Фото: Аргументы и факты

Кроме того, капитально отремонтируют подземные и обустроят наземные пешеходные переходы. Улицу озеленят – появится больше газонов с автополивом и высадят новые деревья.

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Алексаднр Федоренко также сообщил, что полностью перекрывать Крещатик от Европейской до Бессарабской площадей не будут. Планируется ограничение движения по кварталам – от Бессарабской площади до ул. Богдана Хмельницкого и от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Позже на сайтах "Киевавтодора" и КГГА опубликуют схемы объезда. Полностью все работы на Крещатике закончат до осени.

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