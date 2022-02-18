У Києві стартує капітальний ремонт Хрещатика: що потрібно знати водіям

Центральну вулицю столиці повністю перекривати не планують, а ремонтуватимуть кварталами. Усі роботи займуть майже пів року.

Вулицю Хрещатик у Києві цього року очікує масштабний ремонт. Роботи планують розпочати вже в середині березня. Про це повідомили у пресцентрі Київської міської держадміністрації, посилаючись на комунальну корпорацію "Київавтодор".

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"Уже за місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуться цілодобово і перший етап має бути закінчено наприкінці травня. У межах ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації", — заявив в. о. гендиректора "Київавтодору" Олександра Федоренка.

[ + – ] Повністю перекривати весь Хрещатик не будуть Фото: Аргументы и факты

Крім того, капітально відремонтують підземні й облаштують наземні пішохідні переходи. Вулицю озеленять — з'явиться більше газонів з автополивом і висадять нові дерева.

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Олександр Федоренко також повідомив, що повністю перекривати Хрещатик від Європейської до Бессарабської площ не будуть. Планується обмеження руху кварталами — від Бессарабської площі до вул. Богдана Хмельницького та від вул. Богдана Хмельницького до Європейського майдану. Пізніше на сайтах "Київавтодору" та КМДА опублікують схеми об'їзду. Повністю усі роботи на Хрещатику закінчать до осені.

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