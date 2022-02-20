В Украине появятся еще два десятка камер автофиксации (адреса)

Новые камеры автофиксации появились в четырех городах и на трассах в двух областях. Общее их количество в Украине уже достигло 270.

С 21 февраля на украинских дорогах станет больше камер автоматической фотовидеофиксации – заработают сразу 24 новых комплекса в разных регионах Украины. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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В частности, новые камеры автофиксации появятся в Киеве, Виннице, Сумах, Мукачевом, а также Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Общее количество камер контроля скорости выросло до 270: они работают в 25 городах и 16 областях.

[ + – ] Общее количество камер на дорогах достигло 270 Фото: Патрульная полиция

Как и ранее в Патрульной полиции опубликовали все адреса камер автофиксации:

г. Киев (10 приборов контроля "КАСКАД")

ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;

просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;

просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;

ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;

ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;

ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;

ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;

просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;

ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;

ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.

г. Сумы (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;

ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.

г. Винница (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Пирогова, 61, направление прибора – ул. Константина Василенко.

г. Мукачево (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;

ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.

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Закарпатская область (6 приборов контроля "КАСКАД")

на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;

на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Гички;

на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;

на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;

на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.

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