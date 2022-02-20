В Украине появятся еще два десятка камер автофиксации (адреса)
Новые камеры автофиксации появились в четырех городах и на трассах в двух областях. Общее их количество в Украине уже достигло 270.
С 21 февраля на украинских дорогах станет больше камер автоматической фотовидеофиксации – заработают сразу 24 новых комплекса в разных регионах Украины. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
В частности, новые камеры автофиксации появятся в Киеве, Виннице, Сумах, Мукачевом, а также Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Общее количество камер контроля скорости выросло до 270: они работают в 25 городах и 16 областях.
Как и ранее в Патрульной полиции опубликовали все адреса камер автофиксации:
г. Киев (10 приборов контроля "КАСКАД")
- ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;
- просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;
- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;
- ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;
- ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
- ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
- ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;
- просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;
- ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.
г. Сумы (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;
- ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.
г. Винница (1 прибор контроля "КАСКАД")
- ул. Пирогова, 61, направление прибора – ул. Константина Василенко.
г. Мукачево (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;
- ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.
Закарпатская область (6 приборов контроля "КАСКАД")
- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Гички;
- на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;
- на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.
Ивано-Франковская область (3 прибора контроля "КАСКАД")
- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют повысить штрафы для владельцев элитных авто — их хотят заставить платить в 10 раз больше.