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В Украине появятся еще два десятка камер автофиксации (адреса)

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Камеры автоматической фиксации, камеры автофиксации, камеры фотофиксации, автоматическая фотофиксация
Фото: Depositphotos | В разных регионах с 21 февраля заработают сразу 24 камеры контроля скорости

Новые камеры автофиксации появились в четырех городах и на трассах в двух областях. Общее их количество в Украине уже достигло 270.

С 21 февраля на украинских дорогах станет больше камер автоматической фотовидеофиксации – заработают сразу 24 новых комплекса в разных регионах Украины. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, новые камеры автофиксации появятся в Киеве, Виннице, Сумах, Мукачевом, а также Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Общее количество камер контроля скорости выросло до 270: они работают в 25 городах и 16 областях.

Камеры автоматической фиксации, камеры автофиксации, камеры фотофиксации, автоматическая фотофиксация
Общее количество камер на дорогах достигло 270
Фото: Патрульная полиция

Как и ранее в Патрульной полиции опубликовали все адреса камер автофиксации:

г. Киев (10 приборов контроля "КАСКАД")

  • ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;
  • просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;
  • просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;
  • ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;
  • ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
  • ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;
  • ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;
  • просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;
  • ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.

г. Сумы (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;
  • ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.

г. Винница (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • ул. Пирогова, 61, направление прибора – ул. Константина Василенко.

г. Мукачево (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;
  • ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.
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Закарпатская область (6 приборов контроля "КАСКАД")

  • на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;
  • на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;
  • на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Гички;
  • на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;
  • на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;
  • на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;
  • на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;
  • на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.

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