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В Україні з'являться ще два десятки камер автофіксації (адреси)

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Камери автоматичної фіксації, камери автофіксації, камери фотофіксації, автоматична фотофіксація
Фото: Depositphotos | У різних регіонах з 21 лютого запрацюють одразу 24 камери контролю швидкості

Нові камери автофіксації з'явилися у чотирьох містах та на трасах у двох областях. Загальна їхня кількість в Україні вже сягнула 270.

З 21 лютого на українських дорогах стане більше камер автоматичної фотовідеофіксації – запрацюють одразу 24 нових комплекси у різних регіонах України. Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зокрема, нові камери автофіксації з'являться у Києві, Вінниці, Сумах, Мукачеві, а також Закарпатській та Івано-Франківській областях. Загальна кількість камер контролю швидкості зросла до 270: вони працюють у 25 містах та 16 областях.

Камери автоматичної фіксації, камери автофіксації, камери фотофіксації, автоматична фотофіксація
Загальна кількість камер на дорогах сягнула 270
Фото: Патрульна поліція

Як і раніше, у Патрульній поліції опублікували всі адреси камер автофіксації:

м. Київ (10 приладів контролю "КАСКАД")

  • вул. Братиславська, 9-Г, напрямок приладу – вул. Крайня;
  • просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Маричанська;
  • просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Полковника Потєхіна;
  • вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу – вул. Миколи Закревського;
  • вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;
  • вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;
  • вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу – вул. Новомостицька;
  • просп. Правди, 58, напрямок приладу – вул. Світлицького;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу – вул. Пріорська;
  • вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу – вул. Коноплянська.

м. Суми (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок приладу – вул. Івана Сірка;
  • вул. Кондратьєва, 129, напрямок приладу – вул. Прокоф'єва.

м. Вінниця (1 прилад контролю "КАСКАД")

  • вул. Пирогова, 61, напрямок приладу – вул. Костянтина Василенка.

м. Мукачево (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • вул. Івана Франка, 74, напрямок приладу – вул. Миру;
  • вул. Великогірна, 51, напрямок приладу – вул. Томаш Масарика.
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Закарпатська область (6 приладів контролю "КАСКАД")

  • на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок приладу – смт Буштине;
  • на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок приладу – с. Бедевля;
  • на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Гички;
  • на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Молодіжна;
  • на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Мікеша;
  • на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок приладу – вул. Центральна.

Івано-Франківська область (3 прилади контролю "КАСКАД")

  • на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок приладу – смт Делятин;
  • на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок приладу – вул. Грушевського;
  • на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок приладу – с. Татарів.

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