В Україні з'являться ще два десятки камер автофіксації (адреси)

Нові камери автофіксації з'явилися у чотирьох містах та на трасах у двох областях. Загальна їхня кількість в Україні вже сягнула 270.

З 21 лютого на українських дорогах стане більше камер автоматичної фотовідеофіксації – запрацюють одразу 24 нових комплекси у різних регіонах України. Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, нові камери автофіксації з'являться у Києві, Вінниці, Сумах, Мукачеві, а також Закарпатській та Івано-Франківській областях. Загальна кількість камер контролю швидкості зросла до 270: вони працюють у 25 містах та 16 областях.

[ + – ] Загальна кількість камер на дорогах сягнула 270 Фото: Патрульна поліція

Як і раніше, у Патрульній поліції опублікували всі адреси камер автофіксації:

м. Київ (10 приладів контролю "КАСКАД")

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок приладу – вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96, напрямок приладу – вул. Полковника Потєхіна;

вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок приладу – вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок приладу – просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок приладу – вул. Новомостицька;

просп. Правди, 58, напрямок приладу – вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок приладу – вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок приладу – вул. Коноплянська.

м. Суми (2 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок приладу – вул. Івана Сірка;

вул. Кондратьєва, 129, напрямок приладу – вул. Прокоф'єва.

м. Вінниця (1 прилад контролю "КАСКАД")

вул. Пирогова, 61, напрямок приладу – вул. Костянтина Василенка.

м. Мукачево (2 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Івана Франка, 74, напрямок приладу – вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок приладу – вул. Томаш Масарика.

Важливо

Якими новими авто 2022 року найбільше задоволені власники – дослідження

Закарпатська область (6 приладів контролю "КАСКАД")

на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок приладу – смт Буштине;

на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок приладу – с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Гички;

на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Молодіжна;

на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок приладу – вул. Мікеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок приладу – вул. Центральна.

Івано-Франківська область (3 прилади контролю "КАСКАД")

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок приладу – смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок приладу – вул. Грушевського;

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок приладу – с. Татарів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують підвищити штрафи для власників елітних авто — їх хочуть змусити платити у 10 разів більше.