Камеры автофиксации научили штрафовать слишком громкие автомобили

Первый нарушитель на BMW M3 уже получил "письмо счастья". Ему придется ремонтировать авто или платить штраф.

Камеры автоматической фотовидеофиксации Нью-Йорка впервые в мире получили новую функцию. Они способны выявлять автомобили, превышающие разрешенный уровень шума. Об этом пишет американское издание Road and Track.

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Усовершенствованные камеры автофиксации в Нью-Йорке начали устанавливать в сентябре прошлого года в рамках пилотного проекта. Комплексы автофиксации дополнены специальными приборами, измеряющими уровень шума в децибеллах.

[ + – ] Первому нарушителю уже пришло "письмо счастья"

Эксперимент по борьбе со слишком громкими автомобиля продлится до 30 июня 2022 года, а затем городские власти решат, нужно ли оставлять такие камеры на постоянной основе.

Первым нарушителем стал владелец спорткара BMW M3 – его зафиксировала камера в Бруклине. Американцу уже выслали уведомление о том, что автомобиль превысил разрешенный уровень шума, прописанный в Ст. 386 закона США о транспортных средствах и трафике.

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Пока нарушителю лишь вынесли предупреждения, что необходимо заменить или отремонтировать выхлопную систему, а затем пройти техосмотр в Департаменте окружающей среды Нью-Йорка. Если он этого не сделает, то ему грозит штраф в 875 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились свыше двух десятков новых камер автофиксации. Их адреса уже известны.