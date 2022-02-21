Камери автофіксації навчили штрафувати надто гучні автомобілі

Перший порушник на BMW M3 вже отримав лист щастя. Йому доведеться ремонтувати авто чи сплачувати штраф.

Камери автоматичної фотовідеофіксації Нью-Йорка вперше у світі набули нової функції. Вони здатні виявляти автомобілі, що перевищують дозволений рівень шуму. Про це пише американське видання Road and Track.

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Удосконалені камери автофіксації у Нью-Йорку почали встановлювати у вересні минулого року в межах пілотного проєкту. Комплекси автофіксації доповнені спеціальними приладами, що вимірюють рівень шуму в децибелах.

[ + – ] Першому порушнику вже надійшов "лист щастя"

Експеримент боротьби із занадто гучними автомобілями триватиме до 30 червня 2022 року, а потім міська влада вирішить, чи потрібно залишати такі камери на постійній основі.

Першим порушником став власник спорткара BMW M3 — його зафіксувала камера в Брукліні. Американцю уже надіслали повідомлення про те, що автомобіль перевищив дозволений рівень шуму, прописаний у ст. 386 закону США про транспортні засоби та трафік.

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Поки що порушнику лише винесли попередження, що необхідно замінити або відремонтувати вихлопну систему, а потім пройти техогляд у Департаменті довкілля Нью-Йорка. Якщо він цього не зробить, йому загрожує штраф 875 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися понад два десятки нових камер автофіксації. Їхні адреси вже відомі.