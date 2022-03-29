Представлен первый в мире гибрид с заводским ГБО: его будут продавать по цене Дастера

Geely Emgrand L Hi-X способен проехать 1300 км без дозаправки. Гибридная установка развивает 264 л. с.

В Geely объявили о завершении испытаний гибридной версии седана Emgrand L, названной Hi-X. Разработчики заявляют, что это первый в мире серийный гибрид с заводским ГБО. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Гибрид Geely Emgrand L Hi-X оснащен 1,8-литровым 130-сильным двигателем, работающим на метане, и 134-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 264 л. с. и 495 Н∙м крутящего момента.

[ + – ] Седан разгоняется до 100 км/ч за 8,8 с и расходует метана в среднем 3,8 л/100 км Фото: Geely

Также установлена нетипичная 3-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями, созданная специально для гибридов. Новый Geely Emgrand L Hi-X разгоняется до 100 км/ч за 8,8 с, расходует в среднем 3,8 литров метана на 100 км и способен проехать 1300 км без дозаправки. На малых скоростях он может двигаться на электротяге.

Важно

Первые фото самого дорогого кроссовера от Chery: его готовят для Европы

Geely Emgrand L Hi-X активно испытывали в китайской провинции Хэйлунцзян при температуре -40 градусов. Вскоре первый гибрид с ГБО должен поступить в продажу по цене 115 800 – 153 800 юаней (18 200 – 24 000 долларов). То есть он ощутимо дороже бензиновой версии, но относительно недорогой, как для гибридного седана С-класса.

Ранее Фокус сообщал, что новый завод Geely в Беларуси остановился из-за санкций.