Представлений перший у світі гібрид із заводським ГБО: його продаватимуть за ціною Дастера

Geely Emgrand L Hi-X здатний проїхати 1300 км без дозаправлення. Гібридна установка розвиває 264 к. с.

Geely оголосили про завершення випробувань гібридної версії седана Emgrand L, названої Hi-X. Розробники заявляють, що це перший у світі серійний гібрид із заводським ГБО. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Гібрид Geely Emgrand L Hi-X оснащений 1,8-літровим 130-сильним двигуном, що працює на метані, та 134-сильним електромотором. Сумарна віддача силової установки складає 264 к. с. і 495 Н∙м крутного моменту.

[ + – ] Седан розганяється до 100 км/год за 8,8 сек і витрачає в середньому 3,8 л/100 км Фото: Geely

Також встановлена нетипова 3-ступінчаста КПП із двома зчепленнями, створена спеціально для гібридів. Новий Geely Emgrand L Hi-X розганяється до 100 км/год за 8,8 с, витрачає в середньому 3,8 літра метану на 100 км і здатний проїхати 1300 км без дозаправлення. На невеликих швидкостях він може рухатися на електротязі.

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Geely Emgrand L Hi-X активно випробовували в китайській провінції Хейлунцзян за температури -40 градусів. Незабаром перший гібрид із ГБО має надійти в продаж за ціною 115 800 – 153 800 юанів (18 200 – 24 000 доларів). Тобто він відчутно дорожчий за бензинову версію, але відносно недорогий, як для гібридного седана С-класу.

Раніше Фокус повідомляв, що новий завод Geely у Білорусі зупинився через санкції.