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Авто Российско-украинская война

В Киевской области начинают восстановление разрушенных мостов: с каких путепроводов начнут

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мост в Стоянке, трасса М-06, Киев-Чоп, мост в Ирпене, мост через Ирпень, разрушенные мосты
Фото: Фото: Мининфраструктуры | Мост в Стоянке восстановят через 3-4 месяца

На восстановление одного моста необходимо 2-3 месяца, поэтому поначалу обустроят временные переправы.

Вследствие боевых действий в окрестностях Киева уничтожено множество мостов. Часть из них разрушены российскими войсками, а часть – пришлось взорвать защитникам столицы, чтобы не допустить продвижение захватчиков. Уже сейчас их будут отстраивать, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

мост в Стоянке, трасса М-06, Киев-Чоп, мост в Ирпене, мост через Ирпень, разрушенные мосты
Через реку Ирпень уже строят временную переправу
Фото: Фото: Мининфраструктуры

По его словам, на восстановление одного моста уйдет 2-3 месяца. Пока будут длиться работы, для транспорта обустроят временные переправы. Первая такая переправа появится через реку Ирпень на трассе Р-30 (Киев-Ирпень). Ее уже начали строить и обещают открыть через 10 дней.

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Еще одним приоритетным объектом является мост на трассе М-06 (Киев-Чоп) в Стоянке – его также начали восстанавливать и временная переправа там появится через две недели. К этому времени трассу хотят расчистить от подбитой техники и сгоревших авто. Часть моста откроют через два месяца, а полноценно его отстроят через 3-4 месяца.

мост в Стоянке, трасса М-06, Киев-Чоп, мост в Ирпене, мост через Ирпень, разрушенные мосты
Железнодорожное сообщение с Клавдиево восстановят через месяц
Фото: Фото: Мининфраструктуры

Также министр сообщил, что в "Укрзализныци" уже работают над восстановлением железнодорожного сообщения между киевским Святошино и Клавдиево. На ремонт путей и станций понадобится месяц.

Ранее Фокус сообщал, что за время войны в Украине уничтожены десятки тысяч километров дорог и сотни мостов и развязок. Ущерб близится к триллиону долларов.