На Київщині розпочинають відновлення зруйнованих мостів: з яких шляхопроводів почнуть

На відновлення одного мосту потрібно 2-3 місяці, тому спочатку облаштують тимчасові переправи.

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Унаслідок бойових дій на околицях Києва знищено безліч мостів. Частину з них зруйнували російські війська, а частину — довелося підірвати захисникам столиці, щоб не допустити просування загарбників. Уже зараз їх відбудовуватимуть, повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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[ + – ] Через річку Ірпінь вже будують тимчасову переправу Фото: Фото: Мінінфраструктури

За його словами, на відновлення одного мосту піде 2-3 місяці. Поки триватимуть роботи, для транспорту облаштують тимчасові переправи. Перша така переправа з'явиться через Ірпінь на трасі Р-30 (Київ-Ірпінь). Її вже почали будувати й обіцяють відкрити через 10 днів.

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Ще одним пріоритетним об'єктом є міст на трасі М-06 (Київ-Чоп) у Стоянці — його також почали відновлювати й тимчасова переправа там з'явиться за два тижні. До цього часу трасу хочуть розчистити від підбитої техніки й авто, що згоріли. Частину мосту відкриють за два місяці, а повноцінно його відбудують за 3-4 місяці.

[ + – ] Залізничне сполучення з Клавдієво відновлять за місяць Фото: Фото: Мінінфраструктури

Також міністр повідомив, що в "Укрзалізниці" вже працюють над відновленням залізничного сполучення між київським Святошино та Клавдієво. На ремонт колій і станцій знадобиться місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що за час війни в Україні знищено десятки тисяч кілометрів доріг і сотні мостів і розв'язок. Збитки наближаються до трильйона доларів.