Индийская Tesla: представлен оригинальный электрокроссовер с запасом хода 500 км (видео)

Tata Curvv — купеобразный кроссовер, представляющий новое направление в дизайне индийской марки.

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В Индии презентовали электромобиль Tata Curvv. Кроссовер является концепт-каром, но через два года его планируют запустить в серию. Об этом сообщает официальный сайт Tata.

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[ + – ] Электрокар - первая модель в новом фирменном стиле Фото: скриншот/youtube

Новая Tata Curvv – небольшой купе-кроссовер с оригинальным дизайном. Его внешний вид выполнен в новом стиле марки, названном Digital. Среди его особенностей – лаконичные формы и тоненькие светодиодные фары и фонари. Кроме того, диодную подсветку получило и заднее стекло. Дверные ручки отсутствуют, а вместо зеркал заднего вида – камеры.

[ + – ] В салоне все кнопки - сенсорные Фото: скриншот/youtube

Салон Tata Curvv отделан тканью и голубой кожей. На руле подсвечивается логотип марки. Виртуальный щиток приборов и дисплей мультимедийной системы напоминают планшеты. Кнопки в салоне выполнены сенсорными.

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Электрокроссовер Tata Curvv построят на новой платформе Tata Generation 2 EV. Он получит два мотора и полный привод, а запас хода составит около 500 км. Также не исключено, что появится гибридная версия модели.

[ + – ] Видео Tata Curvv: Запас хода электромобиля составит около 500 км

Разработчики утверждают, что серийный электрокар Tata Curvv будет на 80% повторять концепт-кар. Кроссовер называют недорогой альтернативой Tesla Model Y. Он станет первым в семействе из восьми электрических моделей, которые представят до 2025 года.

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